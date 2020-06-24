السعودية | السعودية تحضر لإطلاق موسم الصيف في 10 مناطق 

شكرا لقرائتكم السعودية تحضر لإطلاق موسم الصيف في 10 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، على ما تمتلكه السعودية من مقومات السياحية الناحجة، نظير الطبيعة الخلابة والمواقع الجاذبة، للعديد من المدن السعودية، جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري "عن بُعد"، لإطلاق موسم صيف السعودية.

وقال الخطيب: "إن قطاع السياحة سيكون مساهما رئيسيا في خلق الوظائف ونمو الناتج المحلي، فالسعودية فيها 10 آلاف موقع أثري منها 5 مسجلة في اليونسكو وثروات حضارية وتاريخية عظيمة".

وأبان أن القطاع الخاص هو من سيفعّل السياحة في السعودية وهو المشغّل الأساسي لها، كما أن ارتفاع الأسعار لا يوازنها إلا العرض والطلب وهناك تأسيس لوجود بدائل لتوفر السكن من خلال إمكانية تأجير المنازل الخاصة ووجود كرنفالات متنقله للسكن.

وخلال الاجتماعي الافتراضي الذي حضره نخبة من الإعلام السعودي، قال رئيس الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين بأن "المواطن والمقيم في السعودية يشعرون بضيق شديد جراء فترة منع التجول، لذا لدى الكثير منهم الرغبة في السياحة الداخلية، ونشجع الشركات على استغلال هذه الفرصة".

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وأضاف: "الناس تبحث عن يخوت ومدن ساحلية ومدن طبيعية، ونحن نوفر كل هذه المعلومات للشركات لتقديم الدعم لهم".

في حين أن شعار صيف السعودية سيكون تحت عنوان "تنفّس" نظرا لحاجة الناس للترويح عن أنفسهم بعد ظروف الحجر في المنازل.

وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن حملة باسم صيف السعودية تشكل ١٠ وجهات سعودية في هذا الصيف، حيث يتوقع إطلاق الحملة قريباً.

ونشرت الهيئة السعودية للسياحة في وقت سابق نتائج استطلاعات للرأي كشفت أن ٨١٪؜ مِن السعوديين يرغبون بالسياحة الداخلية، وحول السبب، كشف استطلاع الرأي أن ٣٨٪؜ يرونها أكثر أمانًا للعائلة و ٢٩٪؜ يريدون رؤية المناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها السعودية، وتظهر النتائج تأثيرًا كبيرًا لجائحة كورونا على وجهات السياح السعوديين حيث أن ٨٠٪؜ سيتجنبون السفر إلى أوروبا وأسيا و ٪؜٥٧ عبروا عن قلقهم من السفر بالطائرة.