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محمد بن مسعود - الدمام - خضع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، للفحوص الطبية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، استعداداً لاستئناف التدريبات تحضيراً لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وخضع اللاعبون للمسحة الطبية المخصصة للتعرف على فيروس كورونا، وذلك في الصالة الرياضية بالنادي.
وكان المحترفون الأجانب قد وصلوا للرياض تباعاً، الفرنسي بافيتيمبي قوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي جوفينكو والكوري هيون سو، الذين عادوا من بلدانهم بعد قرار استئناف التدريبات، الأحد الماضي، فيما يستأنف الدوري في الرابع من أغسطس المقبل.
الهلال: نتيجة المسحة الطبية تحدد موعد عودة اللاعبين للتدريباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-24
خضع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، للفحوص الطبية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، استعداداً لاستئناف التدريبات تحضيراً لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وخضع اللاعبون للمسحة الطبية المخصصة للتعرف على فيروس كورونا، وذلك في الصالة الرياضية بالنادي.
وكان المحترفون الأجانب قد وصلوا للرياض تباعاً، الفرنسي بافيتيمبي قوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي جوفينكو والكوري هيون سو، الذين عادوا من بلدانهم بعد قرار استئناف التدريبات، الأحد الماضي، فيما يستأنف الدوري في الرابع من أغسطس المقبل.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
11:48 PM
خضع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، للفحوص الطبية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، استعداداً لاستئناف التدريبات تحضيراً لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وخضع اللاعبون للمسحة الطبية المخصصة للتعرف على فيروس كورونا، وذلك في الصالة الرياضية بالنادي.
وكان المحترفون الأجانب قد وصلوا للرياض تباعاً، الفرنسي بافيتيمبي قوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي جوفينكو والكوري هيون سو، الذين عادوا من بلدانهم بعد قرار استئناف التدريبات، الأحد الماضي، فيما يستأنف الدوري في الرابع من أغسطس المقبل.
، الهلال: نتيجة المسحة الطبية تحدد موعد عودة اللاعبين للتدريبات ،
المصدر : الخليج 365
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