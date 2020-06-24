، الآسيوي : فؤاد أنور في قائمة أبرز نجوم القارة مشاركة بكأس العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم المنتخب السعودي السابق فؤاد أنور ضمن قائمة أفضل النجوم الذين مثلوا القارة في نهائيات كأس العالم (خط الوسط )، وذلك لاختيار التشكيلة المثالية من آسيا.

وتم اختيار المرشحين، بالاعتماد على إحصائيات كأس العالم اعتباراً من عام 1966 والتي تعكس مستوى الأداء الذي قدمه كل لاعب في العرس العالمي.

ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأبرز برأيهم، ويستمر التصويت حتى يوم الثلاثاء 30 يونيو، وسوف يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية حسب تصويت الجمهور، والتشكيلة المثالية حسب الإحصائيات مطلع شهر يوليو.

اللاعبون :

فؤاد أنور - السعودية (1994، 1998)، خاض 6 مباريات، سجل هدفين، قطع الكرة 23 مرة، فاز في 12 تدخلاً.

سجل فؤاد أنور أول هدف لمنتخب السعودية في تاريخ نهائيات كأس العالم، وذلك في المباراة أمام هولندا، حيث تقدم الفريق بالنتيجة قبل أن يخسر 1-2.

وعاد أنور ليسجل هدفاً من تسديدة بعيدة متقنة، نجح من خلالها المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على المغرب 2-1، ثم غاب عن المباراة الأخيرة أمام بلجيكا بسبب الإيقاف، ولكنه عاد في مباراة دور الـ16 التي خسرتها السعودية أمام السويد.

في كأس العالم 1998 في فرنسا، حمل فؤاد أنور شارة قائد الفريق، وقد تواجه الفريق في المباراة الافتتاحية أمام فرنسا المضيفة والتي توجت باللقب، لكن الفريق خرج من الدور الأول بعد حصوله على نقطة واحدة في المباراة التي تعادل بها مع جنوب إفريقيا.

وينافس فؤاد أنور للدخول في التشكيلة المثالية للقارة سبعة لاعبين آخرين اختارهم الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحسب الإحصاءات والتقييم الذي حصلوا عليه في المونديال وهم :

بارك جي-سونغ - كوريا الجنوبية (2002، 2006، 2010)

- خاض 16 مباراة (المركز الأول بين لاعبي خط الوسط من قارة آسيا في كأس العالم)

- فاز في 28 تدخلاً لقطع الكرة (المركز الأول بين لاعبي خط الوسط من قارة آسيا في كأس العالم)

- سجل 3 أهداف، صنع 26 فرصة.

هيديتوشي ناكاتا - اليابان (1998، 2002، 2006)

- خاض 10 مباريات

- سجل هدفاً، صنع 16 فرصة

- نسبة النجاح في التدخلات 75%

مارك بريشيانو - أستراليا (2006، 2010، 2014)

- خاض 9 مباريات

- نسبة دقة التمرير 83.6%

- نسبة النجاح في المراوغات 67%

كيم نام-ايل - كوريا الجنوبية (2002، 2006، 2010)

- خاض 11 مباراة (المركز الثاني بين لاعبي خط الوسط من قارة آسيا في كأس العالم)

- فاز في 23 تدخلاً لقطع الكرة (المركز الثاني بين لاعبي خط الوسط من قارة آسيا في كأس العالم)

- قطع الكرة 25 مرة (المركز الثالث بين لاعبي خط الوسط من قارة آسيا في كأس العالم)

كيسوكي هوندا - اليابان (2010، 2014، 2018)

- خاض 10 مباريات

- سجل 4 أهداف (المركز الأول بين لاعبي خط الوسط من قارة آسيا في كأس العالم)

- صنع 3 أهداف (المركز الأول بالتشارك بين لاعبي خط الوسط من قارة آسيا في كأس العالم)

كي سونغ-يونغ - كوريا الجنوبية (2010، 2014، 2018)

- خاض 9 مباريات

- صنع 3 أهداف (المركز الأول بين لاعبي خط الوسط من قارة آسيا في كأس العالم)

- نسبة دقة التمرير 92%

ميلي يديناك - أستراليا (2010، 2014، 2018)

- خاض 7 مباريات

- سجل 3 أهداف

- نسبة دقة التمرير 80.7%.