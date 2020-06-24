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محمد بن مسعود - الدمام - قال البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، إنه يملك عقدًا مع ناديه حتى عام 2021، لكن الإدارة الاتحادية تسعى للإبقاء عليه حتى عام 2023 على الأقل.
وقال كاريلي في تصريحات لقناة «كراك نيتو» البرازيلية، الثلاثاء:« أحترم عقدي مع الاتحاد وسأعود إلى السعودية خلال ساعات، وأسعى إلى النجاح مع النادي وإعادته من جديد إلى المسار الصحيح».
وحول أهدافه المستقبلية، قال المدرب البرازيلي إنه يحلم بتدريب أحد المنتخبات في كأس العالم، حتى إذا كان المنتخب عربيًا، كذلك فإنه يضع نصب عينيه تدريب أحد منتخبات البرازيل في الفئات السنية.
الاتحاد يطلب ود البرازيلي فابيو كاريلي حتى 2023صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-24
قال البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، إنه يملك عقدًا مع ناديه حتى عام 2021، لكن الإدارة الاتحادية تسعى للإبقاء عليه حتى عام 2023 على الأقل.
وقال كاريلي في تصريحات لقناة «كراك نيتو» البرازيلية، الثلاثاء:« أحترم عقدي مع الاتحاد وسأعود إلى السعودية خلال ساعات، وأسعى إلى النجاح مع النادي وإعادته من جديد إلى المسار الصحيح».
وحول أهدافه المستقبلية، قال المدرب البرازيلي إنه يحلم بتدريب أحد المنتخبات في كأس العالم، حتى إذا كان المنتخب عربيًا، كذلك فإنه يضع نصب عينيه تدريب أحد منتخبات البرازيل في الفئات السنية.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
10:30 PM
قال البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، إنه يملك عقدًا مع ناديه حتى عام 2021، لكن الإدارة الاتحادية تسعى للإبقاء عليه حتى عام 2023 على الأقل.
وقال كاريلي في تصريحات لقناة «كراك نيتو» البرازيلية، الثلاثاء:« أحترم عقدي مع الاتحاد وسأعود إلى السعودية خلال ساعات، وأسعى إلى النجاح مع النادي وإعادته من جديد إلى المسار الصحيح».
وحول أهدافه المستقبلية، قال المدرب البرازيلي إنه يحلم بتدريب أحد المنتخبات في كأس العالم، حتى إذا كان المنتخب عربيًا، كذلك فإنه يضع نصب عينيه تدريب أحد منتخبات البرازيل في الفئات السنية.
، الاتحاد يطلب ود البرازيلي فابيو كاريلي حتى 2023 ،
المصدر : الخليج 365
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