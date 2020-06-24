، استثمار رياضي .. السعودية تقترب من حقوق الدوري الألماني في الشرق الأوسط ،

محمد بن مسعود - الدمام - للبحث عن استثمارات جديدة في الرياضة الدولية وفقًا لتقرير فاينانشيال تايمز

اقتربت السعودية من الحصول على حقوق البث التلفزيوني في الشرق الأوسط للدوري الألماني لكرة القدم ( بوندسليجا ) في أحدث خطوة من جانب المملكة للبحث عن استثمارات جديدة في الرياضة الدولية - وفقًا لتقرير فاينانشيال تايمز.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن الهيئة التي تدير كرة القدم الألمانية كانت تجري محادثات مع قنوات بيين سبورت لتجديد صفقة الشبكة لمدة خمس سنوات وتلقت أيضًا عرضًا من القنوات السعودية.

ولم تكشف التقارير المزيد من التفاصيل حول المفاوضات الجديدة، باستثناء اقتراب القنوات السعودية من الحصول على حق البث حصريًا في منطقة الشرق الأوسط.