، تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي ،

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احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في العالم العربي في ترتيب أفضل دول العالم للنساء لعام 2020م.
وكشف تقرير CEOWORLD الأمريكي أن مؤشرات عدة وُضعت لاختيار أفضل دول العالم للنساء، من بينها معايير المساواة، وعوامل اقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والحقوق، والشعور بالأمان، وتعليم المرأة، وتمكين المرأة، والاهتمام بحقوق الإنسان.
وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية عربيًّا، الأردن ثالثًا، الإمارات في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الجزائر فالسودان وقطر والكويت في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، ولبنان حلت في المرتبة التاسعة، وليبيا في المرتبة العاشرة.
وجاء العراق في المرتبة الـ11 عربيًّا، ومصر في المرتبة الـ12، وتونس في المرتبة الـ13، والبحرين في المرتبة الـ14، واليمن في المرتبة الـ15 عربيًّا، وسوريا في المرتبة الـ16، والصومال في المرتبة الـ17.
تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربيخالد علي الخليج 365 2020-06-24
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في العالم العربي في ترتيب أفضل دول العالم للنساء لعام 2020م.
وكشف تقرير CEOWORLD الأمريكي أن مؤشرات عدة وُضعت لاختيار أفضل دول العالم للنساء، من بينها معايير المساواة، وعوامل اقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والحقوق، والشعور بالأمان، وتعليم المرأة، وتمكين المرأة، والاهتمام بحقوق الإنسان.
وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية عربيًّا، الأردن ثالثًا، الإمارات في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الجزائر فالسودان وقطر والكويت في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، ولبنان حلت في المرتبة التاسعة، وليبيا في المرتبة العاشرة.
وجاء العراق في المرتبة الـ11 عربيًّا، ومصر في المرتبة الـ12، وتونس في المرتبة الـ13، والبحرين في المرتبة الـ14، واليمن في المرتبة الـ15 عربيًّا، وسوريا في المرتبة الـ16، والصومال في المرتبة الـ17.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
11:05 PM
سلطنة عُمان بالمرتبة الثانية عربيًّا والأردن ثالثًا والإمارات رابعة
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في العالم العربي في ترتيب أفضل دول العالم للنساء لعام 2020م.
وكشف تقرير CEOWORLD الأمريكي أن مؤشرات عدة وُضعت لاختيار أفضل دول العالم للنساء، من بينها معايير المساواة، وعوامل اقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والحقوق، والشعور بالأمان، وتعليم المرأة، وتمكين المرأة، والاهتمام بحقوق الإنسان.
وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية عربيًّا، الأردن ثالثًا، الإمارات في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الجزائر فالسودان وقطر والكويت في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، ولبنان حلت في المرتبة التاسعة، وليبيا في المرتبة العاشرة.
وجاء العراق في المرتبة الـ11 عربيًّا، ومصر في المرتبة الـ12، وتونس في المرتبة الـ13، والبحرين في المرتبة الـ14، واليمن في المرتبة الـ15 عربيًّا، وسوريا في المرتبة الـ16، والصومال في المرتبة الـ17.
، تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي ،
المصدر : الخليج 365
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