، بالصور.. إخماد حريق التهم 42 محل خضار بسوق "سكاكا".. ولا إصابات ،

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أسفر حريق، نشب مساء اليوم في سوق الخضار المركزية بسكاكا، عن احتراق ٤٢ محلاً، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات بشرية.
وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، إن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت مساء اليوم بلاغًا عن حادثة حريق بسوق الخضار المركزية بسكاكا، وتم إخماده دون تسجيل إصابات أو أضرار بشرية.
وأشار "الضويحي" إلى أن فرقًا من الدفاع المدني متخصصة ومزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث باشرت الموقع فور تلقي البلاغ، وتم - بفضل من الله - إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر بـ(٨٥٠) مترًا مربعًا تقريبًا دون حدوث إصابات أو وفيات.
وأضاف بأن الحريق أسفر عن احتراق عدد (42 محلاً للخضار)، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم، وما زالت اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.
وأشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالأمانة والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (الإدارة العامة لخدمات المياه)، والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية).
وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج منه خطر على حياة المواطنين والمقيمين.. متمنيًا السلامة للجميع.
بالصور.. إخماد حريق التهم 42 محل خضار بسوق "سكاكا".. ولا إصاباتفهد الغبيوي الخليج 365 2020-06-24
أسفر حريق، نشب مساء اليوم في سوق الخضار المركزية بسكاكا، عن احتراق ٤٢ محلاً، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات بشرية.
وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، إن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت مساء اليوم بلاغًا عن حادثة حريق بسوق الخضار المركزية بسكاكا، وتم إخماده دون تسجيل إصابات أو أضرار بشرية.
وأشار "الضويحي" إلى أن فرقًا من الدفاع المدني متخصصة ومزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث باشرت الموقع فور تلقي البلاغ، وتم - بفضل من الله - إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر بـ(٨٥٠) مترًا مربعًا تقريبًا دون حدوث إصابات أو وفيات.
وأضاف بأن الحريق أسفر عن احتراق عدد (42 محلاً للخضار)، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم، وما زالت اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.
وأشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالأمانة والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (الإدارة العامة لخدمات المياه)، والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية).
وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج منه خطر على حياة المواطنين والمقيمين.. متمنيًا السلامة للجميع.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
10:55 PM
الدفاع المدني: لن نتوانى عن محاسبة أي إهمال تكشفه التحقيقات
أسفر حريق، نشب مساء اليوم في سوق الخضار المركزية بسكاكا، عن احتراق ٤٢ محلاً، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات بشرية.
وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، إن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت مساء اليوم بلاغًا عن حادثة حريق بسوق الخضار المركزية بسكاكا، وتم إخماده دون تسجيل إصابات أو أضرار بشرية.
وأشار "الضويحي" إلى أن فرقًا من الدفاع المدني متخصصة ومزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث باشرت الموقع فور تلقي البلاغ، وتم - بفضل من الله - إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر بـ(٨٥٠) مترًا مربعًا تقريبًا دون حدوث إصابات أو وفيات.
وأضاف بأن الحريق أسفر عن احتراق عدد (42 محلاً للخضار)، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم، وما زالت اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.
وأشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالأمانة والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (الإدارة العامة لخدمات المياه)، والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية).
وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج منه خطر على حياة المواطنين والمقيمين.. متمنيًا السلامة للجميع.
، بالصور.. إخماد حريق التهم 42 محل خضار بسوق "سكاكا".. ولا إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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