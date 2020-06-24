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فيديو نادر للملك عبدالعزيز خلال تدشين أول شحنة تجارية من النفط بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثق فيديو نادر تدشين أول شحنة تجارية من النفط السعودي في عام 1939، في شهر مايو.

وأظهر الفيديو الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهو يتوجه من الظهران إلى رأس تنورة لحضور التدشين.

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