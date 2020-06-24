بالفيديو.. السبب وراء إلغاء الاختصاص المكاني في كتابات العدل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح المهندس عماد السعيد؛ الوكيل المساعد للتطوير والأداء في وزارة التوثيق إن توجيه وزير العدل بإلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثقينن قرار يأتي في الوقت المناسب. أوضح المهندس عماد السعيد؛ الوكيل المساعد للتطوير والأداء في وزارة التوثيق إن توجيه وزير العدل بإلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثقينن قرار يأتي في الوقت المناسب. وأضاف "السعيد" في مداخلة هاتفية عبر "الإخبارية" : "التحول الرقمي مكن من إفراغ الصك العقاري من خلال أي كتابة عدل أو موثق بالمملكة"

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