شكرا لمتابعة خبر عن نادي الإبل يطلق مبادرة للمحتاجيت من الملاك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن مبادرة ستُنفذ قريباً لإطلاق مشروع سقيا الإبل حيث يستهدف المحتاجين من الملاك في مختلف المناطق.

وقال "بن حثلين" أنهم يسيرون في اتجاه دعم ملاك الإبل بمختلف مستوياتها لتشجيع الملاك على الاستمرار في المحافظة عليها، مبيناً أن قطاع الإبل يشهد قفزات في مختلف الاتجاهات وليس دوره فقط إقامة المهرجانات

وأضاف: "ندعم المبادرات الخيرية التي تصل إلى جميع ملاك الإبل التي تنعكس على القطاع بشكل إيجابي وتسهم في مساعدة الملاك الذين لايملكون معدات لنقل المياه إلى إبلهم بالإضافة إلى المحافظة عليها ورفع مستواها وتطويرها بما يتواكب مع الدعم السخي التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الملاك وتشجيعهم كونها إرثاً عريقاً ورمز اعتزاز لدينا".

وتابع أن الضوابط والشروط للاستفادة من هذه المبادرة هي استيفاء شروط وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلى رأسها الترقيم والتشريح التي سيعلن عن انطلاقها فعلياً في وقت لاحق.