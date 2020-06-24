صورة تاريخية للملك سعود في مبنى الأمم المتحدة لدعم الجزائر

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهر صورة تاريخية نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك لدعم القضية الجزائرية. أظهر صورة تاريخية نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك لدعم القضية الجزائرية. وأكدت دارة الملك عبدالعزيز، أن الصورة تم التقاطها عام ١٣٧٦هـ /(١٩٥٧م).

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