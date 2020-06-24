شكرا لمتابعة خبر عن عواد بن صالح: "السماح بالحج لأعداد محدودة يتماشى مع معايير حقوق الإنسان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة عواد بن صالح، اليوم الأربعاء على قرار المملكة بأن يكون حج هذا العام بأعداد محدودة.
وقال "بن صالح" عبر "تويتر" : "قرار المملكة أن يكون حج هذا العام بأعداد محدودة لمختلف الجنسيات من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين مع الالتزام بالبرتوكولات الصحية يعبر عن حكمة القيادة الرشيدة، ويؤكد حرصها على أرواح الناس وسلامتهم، ويتوافق مع معايير حقوق الإنسان.".
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