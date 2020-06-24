شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: "الأمة العربية لازالت أبية بسبب جيشها الأبيض" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه رسالة تقدير إلى القطاع الطبي في الوطن العربي. وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه رسالة تقدير إلى القطاع الطبي في الوطن العربي. وقال عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" : اتقدم برسالة من القلب إلى كل من يعمل بالمجال الطبي في الوطن العربي، شكراً وسلاماً عليكم جميعاً فأنتم حقيقةً خير الجنود، دافعتم عن أرواحنا وقلوبنا ضد هذا العدو اللعين. فلكم علينا كل الفضل وإنا إليكم لمدينون". وتابع: "فالأمة العربية لازالت أبية بسبب تضحيات جيشها الأبيض وبطولاته .. افخروا يا عرب"

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