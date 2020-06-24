شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة هروب عامل متلبسًا ببيع “ التبغ ” تحت غطاء غسيل السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

وثّق مقطع فيديو، لحظة هروب أحد العمالة التي تبيع "التبغ" تحت غطاء غسيل السيارات.

ورصدت قناة "الإخبارية" في تقرير لها أحد العمل الذي كان متواجدًا في موقع العمل، حيث قام العامل بالفرار من أمامه.

وعلّق المراسل قائلًا: " نتمنى من الجهات الرقابية أن تعود لهذا المكان وتسلط الضوء على هذه الظاهرة التي هي أشبه بفيروس كورونا فعليا”.