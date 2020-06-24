شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 8 كيلو من مادة التنباك الممنوعة بحي الثقبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت بلدية الخبر من ضبط أكثر من 8 كيلو من مادة التنباك الممنوعة في احدى البقالات التي تم اغلاقها بحي الثقبة.

وأوضحت بلدية الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إن ذلك تم خلال جولاتها الرقابية حيث تم إتلاف أكثر من 8 كيلو من التنباك الممنوعة.