شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية أنغولا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية أنغولا تيتي أنطونيو. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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