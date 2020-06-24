شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ياسر المعارك يُجيب على سؤال عن كثرة الشكاوى من شركات التأمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد ياسر المعارك المتحدث الرسمي للضمان الصحي، أنه يجب على المؤمن له قراءة اللائحة التنفيذية ويعرف ما له وما عليه، وفي حال وجود أي استفسار أو نقطة يحتاج لتوضيحها يجب عليه التواصل مع المجلس.

وأجاب على سؤال حول كثرة الشكاوى من شركات التأمين، قال: " التأمين الصحي هو عبارة عن عدة أطراف المؤمن له وصاحب العمل وشركة التأمين ومقدم الخدمة، ونحن نقوم بالعديد من آليات الرقابة والإشراف، ومن خلال هذه الإدارة رصدنا مخالفات على الشركات ومقدم الخدمات وكل الأطراف، ونحن نحاول نوزن هذه العلاقة بين جميع الأطراف ".

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "ياهلا" : "المجلس أطلق أكثر من 15 مبادرة خلال جائحة كورونا بهدف تمكين الجهات ذات العلاقة بالتأمين والحفاظ على استقرار السوق والحد من آثار هذه الجائحة" .