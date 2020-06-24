شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توقعات بارتفاع أسعار الطيران بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):توقع فيصل الراجحي - نائب المدير التنفيذي لشركة تطبيق المطار، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار الطيران في المملكة والعالم أجمع.
وأوضح في برنامج " يا هلا" : "أسعار الطيران متوقع أن ترتفع لتعويض الأماكن الفارغة بسبب إجراءات التباعد، على عكس الفنادق سوف تقل الأسعار".
ولفت إلى أن تعاون الدول العربية أمر أساسي لإنقاذ قطاع الطيران في ظل استمرار جائحة كورونا.
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