شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضيح طرق تسجيل مولود والإجراء المتبع عقب عقد القران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يُمكن تسجيل المولود الجديد عبر منصة أبشر وطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة وشهادة الميلاد لعنوانك الوطني من خلال البريد السعودي.

وأوضحت أنه يتم تسجيل عقد القران عبر منصة أبشر حيث يتم طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج لعنوانك الوطني من خلال البريد السعودي.

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وأفادت بأنه يتم استخراج بطاقة الهوية الوطنية بين سن الـ (10-15) عاما يكون الحصول عليها اختيارية بعد موافقة ولي الأمر وعند إكمال (15) عاما يكون الحصول عليها إلزامية.

وأضافت أنه يمكن استخراج سجل الأسرة للأمهات عبر منصة أبشر، إذ يتم طلب إصدار وايصال سجل الأسرة للأمهات لعنوانك الوطني من خلال البريد السعودي .

وأشارت إلى أنه يتم الاستعلام عن أي معاملة، عن طريق قنوات التواصل التالية: خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة عبر منصة أبشر، الاتصال الهاتفي بمركز العناية بالعملاء على الرقم الموحد (920022133)، التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] .