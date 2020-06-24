شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوصي بالتأمين على المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور، بالتأمين على المركبة لحفظ الحقوق خلال الحوادث المرورية. أوضحت الإدارة العامة للمرور، بالتأمين على المركبة لحفظ الحقوق خلال الحوادث المرورية. وقال المرور: "تأمينك على مركبتك، يضمن حقوقك وحقوق الآخرين عند وقوع الحوادث المرورية لا قدر الله ".

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