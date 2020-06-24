ضبط 118مخالفة للتدابير الصحية في المنطقة الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): نفذت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، 1079 جولة رقابية، و11جولات مشتركة للحد من انتشار فيروس نفذت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، 1079 جولة رقابية، و11جولات مشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا وأسفرت الجولات عن إصدار 98 مخالفة تكدس بالأسواق، و118مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بكورونا. ونوهت، في تقريرها عن الإنجاز اليومي للإجراءات التى تتبعها للحد من الفيروس، بأنه تم تعقيم وتطهير 8949 موقع.

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