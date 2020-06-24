شكرا لمتابعة خبر عن طريقة حساب المعاش التقاعدي إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، طريقة حساب المعاش التقاعدي باستخدام الحاسبة الإلكترونية.
وأعلنت المؤسسة، عن إتاحة حساب قيمة المعاش التقاعدي التقريبي بناء على بعض البيانات المدخلة.
وتشمل البيناتا المطلوب الآتي: " مقدار آخر راتب، نوع الجنس، نوع الخدمة (مدني أو عسكري)، عدد سنوات الخدمة، عدد أشهر الخدمة، أسباب ترك الخدمة " .
وتتمثل خطوات حساب المعاش التقاعدي، الآتي: " الدخول لموقع المؤسسة، الضغط على أيقونة "لخدمات الإلكترونية"، اختيار حاسبة التقاعد، إدخال البيانات المطلوبة كافة، النقر على زر "عرض قيمة المعاش".
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة حساب المعاش التقاعدي إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.