طريقة حساب المعاش التقاعدي إلكترونيًا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، طريقة حساب المعاش التقاعدي باستخدام الحاسبة الإلكترونية.

وأعلنت المؤسسة، عن إتاحة حساب قيمة المعاش التقاعدي التقريبي بناء على بعض البيانات المدخلة.

وتشمل البيناتا المطلوب الآتي: " مقدار آخر راتب، نوع الجنس، نوع الخدمة (مدني أو عسكري)، عدد سنوات الخدمة، عدد أشهر الخدمة، أسباب ترك الخدمة " .

وتتمثل خطوات حساب المعاش التقاعدي، الآتي: " الدخول لموقع المؤسسة، الضغط على أيقونة "لخدمات الإلكترونية"، اختيار حاسبة التقاعد، إدخال البيانات المطلوبة كافة، النقر على زر "عرض قيمة المعاش".