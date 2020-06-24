بالفيديو.. «هيئة تقويم التعليم» تعدّد فوائد بوابة تعليمات الاختبار التحصيلي عن بُعد

عدّدَت هيئة تقويم التعليم والتدريب فوائد بوابة تعليمات الاختبار التحصيلي عن بُعد ، مؤكدًا أنها تحتوي على المعلومات كافة التي يحتاجها الطالب، بداية من قبول الدعوة للاختبار، وحتى تسليم الإجابات على منصة الاختبارات من خلال صفحة المعلومات العامة على البوابة.

وأوضحت الهيئة اليوم الأربعاء، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن البوابة توفّر لك معلومات مهمة حول الاختبار عن بُعد، حلول تقنية هامة، بالإضافة للأرقام السرية للاختبار الفعلي.

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