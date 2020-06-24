أمانة الجوف تصدر بيانًا بشأن أضرار حريق سوق الخضار بسكاكا

أبدت أمانة منطقة الجوف أسفها الشديد للأضرار الناجمة عن الحريق الذي نشب في أسواق الخضار المركزي بمدينة سكاكا الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الأربعاء.

واندلع الحريق في أحد المحالّ وامتد لجميع المحالّ المجاورة، فيما أوضحت الأمانة، أنه نشب في الجهة الجنوبية من السوق؛ حيث أتت عليه النيران بالكامل، مما استدعى تدخّل الدفاع المدني لمباشرته على الفور بمساندة صهاريج الأمانة.

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ووفق الأمانة، تم إغلاق الموقع بالكامل من قِبَلِ الجهات الأمنية حتى تمت السيطرة على الحريق والبدء بحصر الأضرار والتحقق لمعرفة أسباب الحريق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتابعت أمانة المنطقة، إن جميع محالّ سوق الخضار مزوّدة بطفايات حريق يدوية، إلا أنّ شدّة الحريق خرجت عن السيطرة، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني.

وأعربت الأمانة عن شكرها للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أميرمنطقة الجوف؛ لمتابعته المستمرة لعمليات إطفاء الحريق منذ نشوبه حتى السيطرة عليه.