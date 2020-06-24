«إنفوجراف».. «الأحوال المدنية» تردّ على أكثر خمسة تساؤلات شائعة بين المواطنين

ردّت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، على أكثر خمسة أسئلة شيوعًا بين المواطنين.

وعبر إنفوجراف نشرته الوكالة على «تويتر»، عرضت فيه أكثر الأسئلة شيوعًا والرد عليها، مشيرة إلى أنه يمكن لأهالي المولودين الجدد طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة وشهادة الميلاد عبر البريد السعودي من خلال منصة «أبشر».

وتعقيبًا على سؤال يقول صاحبه: «تم عقد قراني.. ما هي إجراءات استخراج سجل الأسرة؟»، قالت الأحوال المدينة: يمكنك عبر منصة «أبشر» طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج على عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي.

وحول موعد استخراج بطاقة الهوية الوطنية، ذكرت «الأحوال المدنية»، أنه بين سن «10 ـ 15» عامًا يكون الحصول عليها اختياريًا بعد موافقة ولي الأمر، وعند إكمال 15 عامًا يكون الحصول عليها إلزاميًا.

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وعن كيفية استخراج سجل الأسرة للأطفال، أوضحت الوكالة، أنه عبر منصة «أبشر» يمكن طلب إصدار وإيصال السجل للأم على عنوانها الوطني من خلال البريد السعودي.

وفي شأن الاستعلام عن المعاملات، أوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن ذلك من خلال قنوات الاتصال التالية: خدمة الاستعلام عبر منصة «أبشر»، أو من خلال الاتصال الهاتفي بمقر العناية بالعملاء على الرقم الموحّد «920022133»، أو عبر البريد الإلكتروني: AHWALCARE @ AHWALGOV.SA.



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