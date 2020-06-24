مجلس القضاء الإداري يُثمّن تطبيق الجلسات الإلكترونية

عقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، جلسته عن بُعد عبر برنامج إدارة الإلكتروني، بمشاركة أعضاء المجلس.

وبيّن مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس أشاد في مستهل جلسته بما حققه ديوان المظالم من تطور تقني في المجال القضائي، وبدء تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية في عموم محاكم الديوان، مشيرًا إلى أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات اللازمة.

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ووافق المجلس على إعادة تشكيل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وقرر ندب مجموعة من القضاة إلى عددٍ من المحاكم بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ندبِ عددٍ من القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية، وأقر إعادة تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم في محاكم ديوان المظالم.

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