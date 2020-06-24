إيداع رواتب المتقاعدين غدًا الخميس وموظفي الدولة الأحد القادم

تودع المؤسسة العامة للتقاعد، غدًا الخميس، معاشات شهر يونيو في حسابات المتقاعدين، كما سيتم إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر «يونيو» من مدنيين وعسكريين، صباح يوم الأحد الموافق «28 يونيو ٢٠٢٠»، بدلًا من يوم السبت.

كما سيتم إيداع المعاشات التقاعدية ورواتب موظفي الدولة بدون بدل غلاء المعيشة، بعد صدور قرار من وزارة المالية بإيقافه بدءًا من الشهر الحالي، يونيو لعام 2020م، الذي يوافق بالهجري شهر ذي القعدة، بعد صدور العديد من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وسيتم إيداع المعاشات التقاعدية عبر نظام «تحويل صرف سريع»، وذلك لتسهيل إجراءات صرف المعاشات، ويتم الصرف عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

يُذكر أن الموعد المحدد الرسمي لإيداع رواتب موظفي الدولة يوافق يوم ٢٧ من كل شهر ميلادي؛ حيث وافق في هذا الشهر «يونيو» الإجازة الأسبوعية، فيتم إيداعه صباح يوم الأحد بدلًا من يوم السبت.

