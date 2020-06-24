الخارجية الأمريكية: المملكة اتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية

أكدت الشراكة مع السعودية
أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية.
وأكد تقرير للخارجية الأمريكية أن السعودية تواصل العمل؛ لمنع تمويل الإرهاب واتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الرياض شريك أساسي للولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفق العربية.
وأشار التقرير الأمريكي إلى تعرض مواقع نفطية سعودية تعرضت لهجمات إيرانية في سبتمبر الماضي.
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