قرى بالباحة تعاني ضعفًا بشبكات الاتصال والإنترنت.. ومواطنون: نعيش في عزلة إلكترونية

يعاني أهالي قرى «بني سار والرومي والمصرخ وقرن ظبي وبيضان والظفير وبني مشهور»، بمنطقة الباحة وعدد من المحافظات بالمندق، ضعفًا بشبكات الاتصال وسط تجاهل الجهات المختصة.

وفيما ترتبط شبكات الاتصال بالإجراءات الحياتية اليومية الخاصة بتسجيل الأبناء في المدارس عبر نظام «نور»، ومعاملات وزارة الداخلية عبر «أبشر»، وبوابة «وصال» من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة للوصول للمتعففين، وغيرها من البوابات الإلكترونية لمختلف الوزارات، إلا أن حالة التجاهل لتطوير الشبكات بتلك القرى، صعَّبت على الأهالي إنجاز إجراءاتهم إلكترونيًّا.

وقال المواطن مجدوع الغامدي، أنهم في قرى بني ضبيان وبني مشهور يعانون من العزلة المفروضة عليهم في ظلّ غياب شبكة الاتصالات، مشيرًا إلى أنهم يضطرون للخروج من منازلهم للبحث عن مواقع بها أبراج للشبكات، ويلجؤون لتسلق الجبال المجاورة لهم لالتقاط إرسال الإنترنت، وسط معاناة تزيد خلال هطول الأمطار وفصل الصيف.

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ويوافقه الرأي محمد عبدالله الزهراني، بشأن افتقاد قراهم لشبكة الاتصالات والنت بالنصباء في المندق، مع تعطّل الشبكات في عدد من القرى المجاورة مما يجعل استخدام الهواتف دون الوصول إلى شارع عمومي أمرًا صعبًا.

وانتقد وليد الزهراني صدور فواتير سواء للجوال أو خدمة الإنترنت والخدمة متدنّية، مشيرًا إلى أنهم يضطرون إلى تسلق قمم الجبال للعثور على شبكة الجوال والإنترنت، مشددًا على أهمية إنهاء معاناتهم بتقوية شبكة الإرسال والاستقبال لهواتف النقّال وخدمة الإنترنت.

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