وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكي

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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