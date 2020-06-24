بعد تجهيزه بالكامل
بدأت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، استقبال المراجعين في مقرّها الجديد بحي النموذجية بعد تجهيزه بالكامل؛ حيث يتكون من مبنيين مستقلين للذكور والإناث تتسع لأكثر من 70 مستفيدًا يوميًّا.
وأوضح مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن كل مبنى يتكون من ثلاثة أدوار مقسَّمة إلى أقسام عدة، ويعمل بداخلها ما يقارب من 86 موظفًا وموظفة، يتولى الكادر الإداري منهم مهمة استلام البلاغات بشكل مباشر من مركز البلاغات أو بشكل غير مباشر من الجهات ذات العلاقة، ثم يتم تحويلها إلى الكادر الاجتماعي والنفسي للتنسيق مع الحالات، وتحديد مواعيد حضورهم لاستقبالهم ومعالجة بلاغاتهم، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
وأوضح الحربي بأن الوزارة تعمل جاهدة بكل ما من شأنه توفير سبل الراحة لمستفيديها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة لهم، ومنها إنشاء المباني النموذجية وتجهيزها بما يتناسب مع ظروف واحتياجات المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تتجه إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
اقرأ أيضًا:
للقطاع الخاص.. كيف توثق معاملاتك إلكترونيًّا في غرفة الرياض؟
بالصور.. «جوازات الرياض» تفتتح صالة جديدة لخدمة الرسائل والطلبات
وزير العدل يوجّه بإلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثقين
كانت هذه تفاصيل خبر الحماية الاجتماعية بالرياض تنتقل لمبناها الجديد بحيّ النموذجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.