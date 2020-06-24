بالفيديو والصور.. وزير السياحة لـ«عاجل»: التنسيق قائم لزيادة الرحلات الداخلية للوجهات الصيفية

كشف أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة عن ترتيبات جارية مع هيئة الطيران المدني، بشأن تنظيم رحلات طيران لعدد من الوجهات المستهدَفة في برنامج السياحة الداخلية الصيف الحالي.

جاء ذلك ردًّا على سؤال «عاجل» خلال اجتماع تحضيري «عن بُعد» لإطلاق موسم صيف السعودية تحت شعار «تنفس»، مساء اليوم الأربعاء.

ووصف الوزير «الخطيب» العلاقة مع هيئة الطيران والشركات المشغلة بـ«الرائعة والصحية جدًّا»، مؤكدًا أن التنسيق قائم وتم إبلاغهم بالوجهات من أجل دعم الموسم السياحي بإيجاد الرحلات الكافية للراغبين بقضاء إجازة الصيف.

على صعيد متصل تطرق الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين إلى نتائج الدراسة التي أجريت مؤخرًا؛ حيث توصلت إلى نسبة 81% من سكان المملكة الراغبين بالبقاء وعدم السفر إلى الخارج.