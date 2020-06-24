للقطاع الخاص.. كيف توثق معاملاتك إلكترونيًّا في غرفة الرياض؟

أعلنت غرفة الرياض آلية تسجيل معاملات القطاع الخاص إلكترونيًّا عبر بوابة أعمالي التي تستخدم أحدث النظم المتطورة في مجال تقنية المعلومات؛ ليتسنى لعملاء الغرفة إنجاز أعمالهم.

وأوضحت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، خطوات تسجيل معاملات القطاع عبر «بوابة أعمالي» من خلال:

1- الدخول على موقع غرفة الرياض.

2- اختيار الخدمات الإلكترونية.

3- اختيار مستخدم جديد.

4- الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بتسجيل مستخدم جديد ثم الضغط على التالي.

Advertisements

5- تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج طلب التسجيل والضغط على «إنشاء مستخدم»، ثم مراجعة البيانات والضغط على «تأكيد البيانات»، وفقًا لغرفة الرياض.

6- بعد اكتمال التسجيل يتم إرسال رمز التحقق برسالة نصية إلى الجوال المسجل في نظام أبشر التابع لرقم الهوية المدخلة عملية التسجيل.

7- وعند استلامه يتم إدخاله في الشاشة المخصصة لذلك، وبعد الضغط على «التالي» يتم تفعيل الحساب إذا كان هو صاحب الحساب الرسمي للمنشأة، وفقًا لغرفة الرياض.

وأكدت غرفة الرياض أن صاحب حساب المستخدم الرئيسي للمنشأة، هو فقط يستطع تسجيل حساب مستخدم إضافي للمنشأة، وتفعيله.

اقرأ أيضًا:

«غرفة الرياض» تكرِّم الشركات الرائدة في التوظيف لعام 2019

عن بُعد.. غرفة الرياض تنظِّم دورة تدريبية في «التقييم العقاري» مجانًا

«العجلان» رئيسًا لغرفة الرياض بالإجماع.. وانتخاب «المرشد» و«الراجحي» نائبَين

