جامعة نجران تقدم العمليات الأكاديمية للطلبة إلكترونيا

أعلنت جامعة نجران - ممثلة في عمادة القبول والتسجيل - التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الجامعي 1442/1441، والذي يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس. وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن التقويم شامل لكل ما يتطلبه طلاب وطالبات الجامعة من عمليات متمثلة في التحويل الداخلي والخارجي، وطلبات إعادة القيد والزائر، وكذلك موعد طرح الجداول الدراسية، وبداية الدراسة، وما يتضمنه الفصل من عمليات تعديل الجداول والحذف والإضافة والاعتذار، إلى جانب مواعيد الاختبارات وحتى رصد النتائج واستلام الوثائق عبر البريد الممتاز. وأضاف الدكتور العمري أن جميع العمليات يتم إدخالها إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية، وذلك استمراراً للتحول الإلكتروني الذي بادرت الجامعة في تأسيسه منذ سنوات، تسهيلاً على الطلاب والطالبات.



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