نقل صناعية طريف خلال 3 أشهر

أمهلت بلدية طريف مستثمري مخطط الصناعية القديمة بطريف 3 أشهر للنقل إلى الصناعية الجديدة، بعد مرور نحو 4 سنوات على الانتهاء من البنية التحتية من شوارع وإنارة ومحلات هناك والواقعة على طريق طريف - القريات، وذلك بعد أسابيع من نشر "دوت الخليج" خبرا بعنوان "مستثمرون يوقفون نقل صناعية طريف". قالت البلدية، إنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات والأنظمة المتبعة حيال سحب الموقع بعد انتهاء الفترة المذكورة، وليس هناك حق للمستثمر المطالبة بأي تعويضات حسب العقد المبرم معه، بينما طالبت البلدية المستثمرين في الصناعية القديمة الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على أراض صناعية، بأخذ موقع بديل لهم، من خلال سرعة مراجعتهم للبلدية في مدة أقصاها 15 يوما تبدأ الأحد.



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