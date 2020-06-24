بدء القبول الموحد بالكليات التقنية وفروعها اليوم

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني موعد القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول لعام 1442، في جميع الكليات التقنية وفروعها بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك ابتداء من الخميس 4 ذي القعدة وحتى 17 من الشهر ذاته عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https:/‏/‏ugate.tvtc.gov.sa/‏AFrontGate/‏.

صحة المعلومات

دعت الموسسة الراغبين في الالتحاق بالكليات إلى ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليا في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، حيث ستكون استكمال الإجراءات للمرشحين بالكليات وستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، الذين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

شروط القبول

حددت الموسسة العديد من الشروط الواجب توافرها للقبول ومنها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويجوز قبول غير السعوديين وفقاً للتعليمات المنظمة، وألا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقنية أو فنية أو مهنية سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها. وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو دبلوم الشهادات الثانوية، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة، ويستثنى من ذلك الموفد والمبتعث والملتحق بالدبلوم. وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن يكون متفرغاً كلياً للتدريب، ويتم قبول الموظف الموفد من قبل المؤسسة بالتنسيق مع الكلية مباشرة (بعد صدور قرار الابتعاث والإيفاد) وإحاطة الإدارة العامة لخدمات المتدربين بذلك، كما أنه يجوز قبول الموفدين أو المبتعثين من القطاع العام أو الخاص شريطة حصوله على موافقة مرجعه للتدريب.

مؤسسة التدريب التقني والمهني

كليات التقنية بنين

63

كليات التقنية للبنات

29

Advertisements

فروع الكليات للبنين

35

المعاهد الصناعية الثانوية

61

معاهد العمارة والتشييد

3

معاهد التدريب بالسجون

34