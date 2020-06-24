126 فعالية صيفية بجامعة بيشة



أطلقت جامعة بيشة 126 فعالية ثقافية واجتماعية وصحية وتقنية عبر الوسائط الإلكترونية المعتمدة. تحت شعار ملتقى "آفاق معرفية" الصيفي، الذي تنظمه الجامعة ويستمر 5 أسابيع، ضمن برامج مبادرة إمارة منطقة عسير "حسن الوفادة" في نسختها الثانية، ويحتوي الملتقى على العديد من البرامج المختلفة. وأكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهدي بن علي القرني، أن مشاركة الجامعة في المبادرة التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز تحت شعار (مرحباً ألف في عسير) (تنزه بحذر)، تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية الإثرائية، مبيناً أن الملتقى الافتراضي هذا العام يهدف إلى تعزيز جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا ، من خلال استثمار الإجازة الصيفية لتنمية قدرات أفراد المجتمع وقطاعاته ومنسوبي الجامعة.

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