الحماية الاجتماعية بالرياض تنتقل لمبناها الجديد

بدأت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض باستقبال المراجعين في مقرها الجديد بحي النموذجية بعد تجهيزه بالكامل، حيث يتكون من مبنيين مستقلين للذكور والإناث يتسعان لأكثر من 70 مستفيدا يومياً.

ويتكون كل مبنى من 3 أدوار، ويعمل بداخلها ما يقرب من 86 موظفا وموظفة، يتولى الكادر الإداري منهم مهمة استلام البلاغات ثم يتم تحويلها إلى الكادر الاجتماعي والنفسي.

أوضح ذلك مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض الدكتور محمد الحربي، الذي قدم شكره وتقديره لوزارة الموارد البشرية على اهتمامها بكل ما من شأنه توفير سبل الراحة لمستفيديها.