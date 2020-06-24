الحماية الاجتماعية بالرياض تنتقل لمبناها الجديد

ويتكون كل مبنى من 3 أدوار، ويعمل بداخلها ما يقرب من 86 موظفا وموظفة، يتولى الكادر الإداري منهم مهمة استلام البلاغات ثم يتم تحويلها إلى الكادر الاجتماعي والنفسي.
أوضح ذلك مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض الدكتور محمد الحربي، الذي قدم شكره وتقديره لوزارة الموارد البشرية على اهتمامها بكل ما من شأنه توفير سبل الراحة لمستفيديها.
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