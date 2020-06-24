تهنئة كرواتيا وسلوفينيا وموزمبيق

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للزعماء الثلاثة، ولحكوماتهم وشعوبهم اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيات مماثلة لرؤساء كرواتيا، وسلوفينيا، وموزمبيق.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهم، راجياً لحكوماتهم وشعوبهم، المزيد من التقدم والازدهار.
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