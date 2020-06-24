تعليمية الشورى تستعرض تجربة التحصيلي

عقدت لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى اجتماعًا «عن بعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان، بمشاركة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وعددٍ من المسؤولين في الهيئة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/‏‏‏1440، والذي أحيل إلى المجلس لدراسته، كما استعرض أهم ما ورد في مضامين التقرير المتعلقة بأداء الهيئة خلال عام التقرير، وأبرز ما حققته من إنجازات، وأهم المعوقات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.

منجزات التطبيق

تطرق المجتمعون بمشاركة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى تجربة الهيئة في عقد الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات «عن بعد»، والاطلاع على المشكلات التي واجهتهم خلال عقد الاختبار، وكيفية تجاوزها. وبحثت اللجنة منجزات تطبيق الاختبار «عن بعد» في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، خلال الفترة الحالية، نظرًا لأهمية الاختبار التحصيلي باعتباره مقياس أساس للمفاضلة بين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، للدخول إلى الجامعات، ومواصلة التحصيل العلمي بصورة عادلة.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار العملية التعليمية في كافة الظروف التي قد تواجه العالم.