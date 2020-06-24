وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/1440، والذي أحيل إلى المجلس لدراسته، كما استعرض أهم ما ورد في مضامين التقرير المتعلقة بأداء الهيئة خلال عام التقرير، وأبرز ما حققته من إنجازات، وأهم المعوقات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.
منجزات التطبيق
تطرق المجتمعون بمشاركة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى تجربة الهيئة في عقد الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات «عن بعد»، والاطلاع على المشكلات التي واجهتهم خلال عقد الاختبار، وكيفية تجاوزها. وبحثت اللجنة منجزات تطبيق الاختبار «عن بعد» في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، خلال الفترة الحالية، نظرًا لأهمية الاختبار التحصيلي باعتباره مقياس أساس للمفاضلة بين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، للدخول إلى الجامعات، ومواصلة التحصيل العلمي بصورة عادلة.
وأكد المجتمعون أهمية استمرار العملية التعليمية في كافة الظروف التي قد تواجه العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليمية الشورى تستعرض تجربة التحصيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.