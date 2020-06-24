السعودية اليوم / الجمعية الثقافية الإسلامية في الكاميرون تعبر عن تأييدها لقرار المملكة تنظيم فريضة الحج لهذا العام



ياوندي 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

عبّرت الجمعية الثقافية الإسلامية في جمهورية الكاميرون عن تأييدها لقرار المملكة العربية

وقالت في بيان لها: "لا يخفى صحة هذا القرار والجمعية ترى أن هذا الإجراء اتفق مع ما دلت عليه نصوص الشرع الحنيف التي جاءت لحفظ الإنسان ورفع الحرج عنه، وقد عُلم من نصوص الدين أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ".

وأكدت الجمعية الثقافية الإسلامية بالكاميرون، الممثلة الرسمية للمسلمين في البلاد على تطبيق هذا القرار، وحثت كل المسلمين في جمهورية الكاميرون على احترامه والالتزام به.

// انتهى //

22:35ت م

0306



ياوندي 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسعبّرت الجمعية الثقافية الإسلامية في جمهورية الكاميرون عن تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية بتنظيم فريضة الحج لهذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة بسبب التوقي من مزيد انتشار فيروس كورونا وقالت في بيان لها: "لا يخفى صحة هذا القرار والجمعية ترى أن هذا الإجراء اتفق مع ما دلت عليه نصوص الشرع الحنيف التي جاءت لحفظ الإنسان ورفع الحرج عنه، وقد عُلم من نصوص الدين أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ".وأكدت الجمعية الثقافية الإسلامية بالكاميرون، الممثلة الرسمية للمسلمين في البلاد على تطبيق هذا القرار، وحثت كل المسلمين في جمهورية الكاميرون على احترامه والالتزام به.// انتهى //22:35ت م0306

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