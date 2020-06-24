السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بقرار المملكة بشأن تنظيم موسم حج هذا العام



الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في هذا السبيل.

ونوه معاليه بقرار المملكة تنظيم موسم هذا العام وفق احترازات صحية صارمة لتأمين سلامة الحجاج والزوار من مهددات جائحة

وأكد الدكتور الحجرف أن هذا القرار ينطلق من العناية القصوى التي توليها المملكة العربية

// انتهى //

22:27ت م

0302



الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في هذا السبيل.ونوه معاليه بقرار المملكة تنظيم موسم هذا العام وفق احترازات صحية صارمة لتأمين سلامة الحجاج والزوار من مهددات جائحة فيروس كورونا المستجد ، واقتصار الموسم على عدد محدود بما يكفل إتمام الشعائر على نحو آمن.وأكد الدكتور الحجرف أن هذا القرار ينطلق من العناية القصوى التي توليها المملكة العربية السعودية لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وبذل العناية اللازمة لهم، بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة للحد من انتشار الوباء بين الحجاج والزوار.// انتهى //22:27ت م0302

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