السعودية اليوم / وصول الجسر الإنساني المقدم من الاتحاد الأوروبي للسودان



الخرطوم 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

وصلت مطار الخرطوم الدولى اليوم الدفعة الثانية والمكملة للجسر الجوي الإنساني المقدم من الاتحاد الأوروبي لمساعدة العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية للوصول إلى المحتاجين ودعم استجابة مجابهة

وكشف وزير الصحة السوداني، أن العون يستهدف جميع المواطنين السودانيين خاصة المواطنين بمعسكرات النازحين والمجتمعات الضعيفة في جميع ولايات السودان عبر منظمة الهلال الأحمر السويدي والسوداني ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والعديد من المنظمات ذات الصلة.

ولفت التوم النظر إلى أن الدعم عبارة عن معينات من الألبسة الواقية والمعينات الطبية للكوادر الصحية التي تعمل في تلك المناطق التي ستساعدهم في القيام بواجبهم الوقائي والعلاجي.

// انتهى //

22:23ت م

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الخرطوم 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسوصلت مطار الخرطوم الدولى اليوم الدفعة الثانية والمكملة للجسر الجوي الإنساني المقدم من الاتحاد الأوروبي لمساعدة العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية للوصول إلى المحتاجين ودعم استجابة مجابهة كورونا في البلاد.وكشف وزير الصحة السوداني، أن العون يستهدف جميع المواطنين السودانيين خاصة المواطنين بمعسكرات النازحين والمجتمعات الضعيفة في جميع ولايات السودان عبر منظمة الهلال الأحمر السويدي والسوداني ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والعديد من المنظمات ذات الصلة.ولفت التوم النظر إلى أن الدعم عبارة عن معينات من الألبسة الواقية والمعينات الطبية للكوادر الصحية التي تعمل في تلك المناطق التي ستساعدهم في القيام بواجبهم الوقائي والعلاجي.// انتهى //22:23ت م0300

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