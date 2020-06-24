السعودية اليوم / المدير التنفيذي لمبادرة محمد علي للسلام العالمي ينوه بقرار المملكة بتنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة



نيويورك 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

نوه المدير التنفيذي لمبادرة محمد علي للسلام العالمي إمام وخطيب الجمعة في الأمم المتحدة المحاضر في جامعة هارفارد عبدالملك محمد، بقرار حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في آداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مؤكداً أن هذا القرار تبياناً جلياً لحرص حكومة المملكة على صحة وسلامة حجاج بيت الله وحمايتهم من مخاطر جائحة ‎فيروس covid 19.

وقال: إن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الكبيرة والعديدة التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على مدى سنوات لرعاية الحجاج وتأمين سلامتهم وخدمة الحرمين الشريفين، ويجسد العمل بالشريعة الإسلامية التي من مقاصدها حفظ النفس.

وأكد المدير التنفيذي للمبادرة عبدالملك محمد، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين المتعلّق بحج هذا العام مثال على وعي الحكومة وقراراتها الصائبة المبنية على توصيات خبراء الصحة الدوليين التي من شأنها حفظ حياة الإنسان.

وأوضح أن المملكة العربية

// انتهى //

22:16ت م

0299



نيويورك 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسنوه المدير التنفيذي لمبادرة محمد علي للسلام العالمي إمام وخطيب الجمعة في الأمم المتحدة المحاضر في جامعة هارفارد عبدالملك محمد، بقرار حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في آداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مؤكداً أن هذا القرار تبياناً جلياً لحرص حكومة المملكة على صحة وسلامة حجاج بيت الله وحمايتهم من مخاطر جائحة ‎فيروس covid 19.وقال: إن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الكبيرة والعديدة التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على مدى سنوات لرعاية الحجاج وتأمين سلامتهم وخدمة الحرمين الشريفين، ويجسد العمل بالشريعة الإسلامية التي من مقاصدها حفظ النفس.وأكد المدير التنفيذي للمبادرة عبدالملك محمد، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين المتعلّق بحج هذا العام مثال على وعي الحكومة وقراراتها الصائبة المبنية على توصيات خبراء الصحة الدوليين التي من شأنها حفظ حياة الإنسان.وأوضح أن المملكة العربية السعودية في كل عام تستقبل أعدادا كبيرة من حجاج بيت الله وضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن المملكة لطالما كانت مثالا يقتدى بها في التنظيم خصوصاً في مواسم الحج، سائلاً المولى أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، وأن يزيل هذه الغمة عن الأمة الإسلامية والعالم كافة.// انتهى //22:16ت م0299

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المدير التنفيذي لمبادرة محمد علي للسلام العالمي ينوه بقرار المملكة بتنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.