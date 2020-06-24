السعودية اليوم / الرابطة الخيرية الإسلامية في القمر المتحدة: القرار الذي اتخذته المملكة بشأن آداء مناسك الحج من صميم مقاصد الشريعة



موروني 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

نوهت الرابطة الخيرية الإسلامية في جمهورية القُمر المتحدة بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية

وأشارت في بيان لها إلى أن القرار في صميم مقاصد الشريعة السمحة في حفظ النفوس من الهلاك وفي رعاية المصلحة العامة للمسلمين، داعيةً الله عز وجلّ أن يرفع الغمّة عن الأمة، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما العظيمة ورعايتهما الحثيثه للإسلام، وعلى اهتمامهما بحفظ أمن ضيوف الرحمن حجاجًا ومعتمرين.

// انتهى //

22:09ت م

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موروني 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسنوهت الرابطة الخيرية الإسلامية في جمهورية القُمر المتحدة بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية في إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدا للراغبين في آداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المسلمين المقيمين داخل المملكة.وأشارت في بيان لها إلى أن القرار في صميم مقاصد الشريعة السمحة في حفظ النفوس من الهلاك وفي رعاية المصلحة العامة للمسلمين، داعيةً الله عز وجلّ أن يرفع الغمّة عن الأمة، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما العظيمة ورعايتهما الحثيثه للإسلام، وعلى اهتمامهما بحفظ أمن ضيوف الرحمن حجاجًا ومعتمرين.// انتهى //22:09ت م0295

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