السعودية اليوم / اليونان تسجل ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورونا



فيينا 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

سجلت اليونان ثماني إصابات مؤكدة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان اليوم: إن من بين الإصابات 730 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1848 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان ويشكل الرجال 55 في المئة منهم.

// انتهى //

22:07ت م

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فيينا 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسسجلت اليونان ثماني إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3310 حالات، فيما لم تسجل حالات وفاة لليوم الرابع على التوالي.ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان اليوم: إن من بين الإصابات 730 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1848 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان ويشكل الرجال 55 في المئة منهم.// انتهى //22:07ت م0293

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