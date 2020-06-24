2020-06-24

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي مستجدات الأوضاع في المنطقة

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

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وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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