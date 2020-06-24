السعودية | السعودية وأميركا تتبادلان وجهات النظر تجاه مستجدات المنطقة

شكرا لقرائتكم السعودية وأميركا تتبادلان وجهات النظر تجاه مستجدات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء من نظيره الأميركي مايك بومبيو، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتم خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

Advertisements

في سياق آخر، أكد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية أن السعودية تواصل العمل لمنع تمويل الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف وقد اتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية.

وأضافت الخارجية في تقرير لها عن الإرهاب أن المملكة العربية السعودية تصدت لإرهاب القاعدة وداعش وميليشيات الحوثي، منوّهة إلى أن المملكة ظلت شريكاً فعالاً في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر تقرير الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مواقع نفطية سعودية تعرضت لهجمات إيرانية في سبتمبر/أيلول الماضي.