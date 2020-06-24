الرياض تواصل تسجيل عدد إصابات منخفض بفيروس كورونا بهذا الرقم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 24 يونيو 2020 09:18 مساءً - ‏56 دقيقة مضت أخبار السعودية 118 زيارة

واصلت العاصمة الرياض تراجعا في تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجّلت اليوم الأربعاء 225 حالة إصابة جديدة فقط، لتحل في الترتيب الخامس بعد كل من الهفوف والدمام والطائف ومكة المكرمة.

وكانت الرياض قد سجلت أمس الثلاثاء 299 إصابة، من بين 3139 سُجلت في المملكة، بعد أن ظلت لأيام متتابعة تسجل أرقاما قياسية في عدد المصابين بالفيروس.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الحالات إلى 167267 حالة، و2912 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 112797 .