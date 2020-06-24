، الفيصل يدشِّن منصة تراخيص مراكز الغوص ،

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دشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصة تراخيص مراكز الغوص، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.
وقال الفيصل: اليوم ندخل مرحلة جديدة وأكثر تنظيمًا لصالح الرياضات البحرية والغوص، التي تحظى باهتمام كبير لدى شبابنا، لذا تم إطلاق هذه المنصة لتمنح كافة المستفيدين التراخيص اللازمة لممارسة هوايتهم وفق شروط وأنظمة دقيقة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان إطلاق منصة تراخيص مراكز الغوص يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، التي تضمنت تطوير القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته وتلبية متطلبات فئات المجتمع السعودي كافة.
وحدد حساب وزارة الرياضة خطوات الحصول على ترخيص مركز الغوص؛ وهي على الشكل التالي : 1- التسجيل في موقع وزارة الرياضة ، 2- إرفاق السجل التجاري ، 3- إرفاق إيجار المركز أو صك الملكية ، 4- إرفاق رسم هندسي للمنشأة ، 5- التسجيل ببرنامج شموس ، 6- إرفاق عضوية الاتحاد.
الفيصل يدشِّن منصة تراخيص مراكز الغوصصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-24
دشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصة تراخيص مراكز الغوص، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.
وقال الفيصل: اليوم ندخل مرحلة جديدة وأكثر تنظيمًا لصالح الرياضات البحرية والغوص، التي تحظى باهتمام كبير لدى شبابنا، لذا تم إطلاق هذه المنصة لتمنح كافة المستفيدين التراخيص اللازمة لممارسة هوايتهم وفق شروط وأنظمة دقيقة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان إطلاق منصة تراخيص مراكز الغوص يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، التي تضمنت تطوير القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته وتلبية متطلبات فئات المجتمع السعودي كافة.
وحدد حساب وزارة الرياضة خطوات الحصول على ترخيص مركز الغوص؛ وهي على الشكل التالي : 1- التسجيل في موقع وزارة الرياضة ، 2- إرفاق السجل التجاري ، 3- إرفاق إيجار المركز أو صك الملكية ، 4- إرفاق رسم هندسي للمنشأة ، 5- التسجيل ببرنامج شموس ، 6- إرفاق عضوية الاتحاد.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
09:19 PM
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
10:01 PM
تتوافق مع رؤية 2030
دشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصة تراخيص مراكز الغوص، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.
وقال الفيصل: اليوم ندخل مرحلة جديدة وأكثر تنظيمًا لصالح الرياضات البحرية والغوص، التي تحظى باهتمام كبير لدى شبابنا، لذا تم إطلاق هذه المنصة لتمنح كافة المستفيدين التراخيص اللازمة لممارسة هوايتهم وفق شروط وأنظمة دقيقة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان إطلاق منصة تراخيص مراكز الغوص يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، التي تضمنت تطوير القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته وتلبية متطلبات فئات المجتمع السعودي كافة.
وحدد حساب وزارة الرياضة خطوات الحصول على ترخيص مركز الغوص؛ وهي على الشكل التالي : 1- التسجيل في موقع وزارة الرياضة ، 2- إرفاق السجل التجاري ، 3- إرفاق إيجار المركز أو صك الملكية ، 4- إرفاق رسم هندسي للمنشأة ، 5- التسجيل ببرنامج شموس ، 6- إرفاق عضوية الاتحاد.
، الفيصل يدشِّن منصة تراخيص مراكز الغوص ،
المصدر : الخليج 365
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